Игры с огнем в анимационном клипе «I Wanna Lose» от L.A. Witch

Лейбл Suicide Squeeze Records выпустил видео к новому синглу «I Wanna Lose» гаражной рок-группы L.A. Witch из Лос-Анджелеса. Трек войдет в грядущий альбом группы, «Play with Fire», его релиз запланирован на 21 августа.
«Мы не были уверены, что сможем выпустить альбом. Но шоу должно и рано или поздно будет продолжаться, и мы надеемся, он [альбом] найдет отклик в ваших сердцах в эти странные времена», — написали в своем инстаграме участницы группы.
Группа L.A. Witch существует с 2009 года, но свой дебютный альбом (он так и называется, «L.A. Witch») она выпустила только в 2017-м, а через год — мини-альбом «Octubre».