Игры с огнем в анимационном клипе «I Wanna Lose» от L.A. Witch

Лейбл Suicide Squeeze Records выпустил видео к новому синглу «I Wanna Lose» гаражной рок-группы L.A. Witch из Лос-Анджелеса. Трек войдет в грядущий альбом группы, «Play with Fire», его релиз запланирован на 21 августа.

«Мы не были уверены, что сможем выпустить альбом. Но шоу должно и рано или поздно будет продолжаться, и мы надеемся, он [альбом] найдет отклик в ваших сердцах в эти странные времена», — написали в своем инстаграме участницы группы.