К петербургской блогерке, которую травили из‑за цвета кожи, пришли из прокуратуры

К матери петербургской блогерки Марии Магдалены Тункары (по месту ее пропсики) пришли из прокуратуры. Правоохранители хотели провести с ней беседу о распространении экстремистских материалов. Об этом Тункара рассказала в своем инстаграме.
«Экстремистские материалы — это стать жертвой травли на расовой почве из‑за мема с Рикардо Милосом и цитаты Сыендука», — заявила блогерка и попросила о максимальной огласке ситуации, отметив, что «это уже смешно».
В сторис она уточнила, что причиной визита людей из прокуратуры послужило видео с пародией на Николая Дроздова.
В начале июня Тункара стала жертвой интернет-травли из‑за цвета ее кожи. Незнакомые пользователи угрожали ей избиением и убийством, оскорбляли, писали, что «неграм в России не место», а она «не в Америке».
Поводом для травли стал пост «Это Россия, бро» и видео о том, что в России до сих пор существует расизм и национализм. Блогерка опубликовала эти записи на фоне массовых протестов в США, вызванных смертью чернокожего мужчины Джорджа Флойда из‑за действий полиции.