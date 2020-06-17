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К петербургской блогерке, которую травили из‑за цвета кожи, пришли из прокуратуры

Семён Гудошников
Сегодня в 20:18

К матери петербургской блогерки Марии Магдалены Тункары (по месту ее пропсики) пришли из прокуратуры. Правоохранители хотели провести с ней беседу о распространении экстремистских материалов. Об этом Тункара рассказала в своем инстаграме.

«Экстремистские материалы — это стать жертвой травли на расовой почве из‑за мема с Рикардо Милосом и цитаты Сыендука», — заявила блогерка и попросила о максимальной огласке ситуации, отметив, что «это уже смешно».

В сторис она уточнила, что причиной визита людей из прокуратуры послужило видео с пародией на Николая Дроздова.

В начале июня Тункара стала жертвой интернет-травли из‑за цвета ее кожи. Незнакомые пользователи угрожали ей избиением и убийством, оскорбляли, писали, что «неграм в России не место», а она «не в Америке».

Поводом для травли стал пост «Это Россия, бро» и видео о том, что в России до сих пор существует расизм и национализм. Блогерка опубликовала эти записи на фоне массовых протестов в США, вызванных смертью чернокожего мужчины Джорджа Флойда из‑за действий полиции.

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