К петербургской блогерке, которую травили из‑за цвета кожи, пришли из прокуратуры

К матери петербургской блогерки Марии Магдалены Тункары (по месту ее пропсики) пришли из прокуратуры. Правоохранители хотели провести с ней беседу о распространении экстремистских материалов. Об этом Тункара рассказала в своем инстаграме.

«Экстремистские материалы — это стать жертвой травли на расовой почве из‑за мема с Рикардо Милосом и цитаты Сыендука», — заявила блогерка и попросила о максимальной огласке ситуации, отметив, что «это уже смешно».

В сторис она уточнила, что причиной визита людей из прокуратуры послужило видео с пародией на Николая Дроздова.