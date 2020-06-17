Из‑за репетиций парада Победы в Москве перекроют десятки улиц

В Москве из‑за подготовки к параду Победы на Красной площади перекроют десятки улиц. Схему движения изменят 17 и 18 июня, с 17.30 до 20.00, а также 20 и 24 июня, с 5.30 до 8.00, для проезда военной техники. Информация об этом есть на сайте московской мэрии.
С 0.01 17 июня до 13.00 20 июня и с 0.01 23 июня до 13.00 24 июня на улице Красная Пресня, Новинском бульваре, Садовой-Кудринской и Большой Садовой улицах будет запрещена парковка.
17, 18 июня, с 17.30 до окончания репетиций, и 20 июня, с 5.30 до конца мероприятия, перекроют следующие участки:
Тверскую улицу от Моховой улицы до Тверского бульвара и от Большой Бронной до Большой Садовой улицы; 1-ю Тверскую-Ямскую улицу от Большой Садовой до улицы Гашека; Оружейный переулок от дома 3, строения 1, до Тверской улицы; Моховую улицу от Воздвиженки до Тверской улицы; улицу Охотный Ряд; Большую Никитскую улицу от Моховой улицы до Романова переулка; Новую площадь; Старую площадь; Китайгородский проезд; Москворецкую набережную; Кремлевскую набережную; Гончарную набережную от Гончарного проезда; Котельническую набережную; Устьинскую набережную; Подгорскую набережную; Большой Москворецкий мост; Малый Москворецкий мост; Чугунный мост; Болотную улицу; Болотную площадь; Софийскую набережную; Раушскую набережную; Болотную набережную; Фалеевский переулок; улицу Балчуг; Лубочный переулок; Садовническую набережную от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста; Садовническую улицу от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста; 1-й Раушский переулок; 2-й Раушский переулок; улицу Солянку; Кадашевскую набережную.
17 и 18 июня, с 22.00 до конца мероприятия, и 20 июня, с 10.00 до окончания репетиции, закроют для проезда:
Тверской бульвар от Большой Никитской улицы до Тверской; Страстной бульвар от Тверской улицы до Нарышкинского проезда; Большой Путинковский переулок от улицы Малая Дмитровка до Тверской улицы.
17 и 18 июня, с 22.30, для проезда военной техники на Тверскую улицу ограничат движение по следующим участкам:
Большому Каменному мосту; Боровицкой площади; Моховой улице от Боровицкой площади до улицы Воздвиженки; улице Воздвиженке; улице Новый Арбат; Новинскому бульвару; Садовой-Кудринской улице; Большой Садовой улице; Садовой-Триумфальной улице; Садовой-Каретной улице; 1-й Брестской улице от улицы Гашека до Триумфальной площади; 2-й Брестской улице от улицы Гашека до Триумфальной площади.
Движение будет открываться по мере прохождения колонны.
С 0.01 17 июня до 13.00 20 июня будет запрещена парковка на Раушской набережной, Садовнической улице, Садовнической набережной, улице Балчуг, Болотной улице, в Фалеевском переулке, на Болотной площади, Болотной набережной, Новой площади, в Китайгородском проезде, на улице Солянке, Москворецкой набережной, Садовой-Триумфальной улице, Кадашевской набережной.
17 и 18 июня, с 22.30, и 20 июня, с 10.00, для возвращения военной техники во временный парк, расположенный на улице Нижние Мневники, ограничат движение по следующим участкам:
Большому Каменному мосту; Боровицкой площади; Моховой улице от Боровицкой площади до улицы Воздвиженки; улице Воздвиженке; улице Новый Арбат; Новинскому бульвару; Садовой-Кудринской улице; Большой Садовой улице; Садовой-Триумфальной улице; Садовой-Каретной улице; Баррикадной улице; улице Красная Пресня; Звенигородскому шоссе; улице Мневники; проспекту Маршала Жукова от улицы Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения; Крылатской улице от Рублевского шоссе до улицы Нижние Мневники в сторону улицы Мневники; улице Нижние Мневники от Крылатской улицы до Карамышевского моста в сторону улицы Мневники; Карамышевскому мосту в сторону улицы Мневники; улице Народного Ополчения от Карамышевской набережной до улицы Мневники в сторону улицы Мневники.
Движение будет открываться по мере прохождения колонны.
24 июня, в день проведения парада, с 5.30 и до конца мероприятия, закроют для проезда:
Тверскую улицу от Моховой улицы до Тверского бульвара и от Большой Бронной до Большой Садовой улицы; 1-ю Тверскую-Ямскую улицу от Большой Садовой до улицы Гашека; Оружейный переулок от дома 3, строения 1, до Тверской улицы; Моховую улицу от Воздвиженки до Тверской улицы; улицу Охотный Ряд; Большую Никитскую улицу от Моховой улицы до Романова переулка; Новую площадь; Старую площадь; Китайгородский проезд; Москворецкую набережную; Кремлевскую набережную; Гончарную набережную от Гончарного проезда; Котельническую набережную; Устьинскую набережную; Подгорскую набережную; Большой Москворецкий мост; Малый Москворецкий мост; Чугунный мост; Болотную улицу; Болотную площадь; Софийскую набережную; Раушскую набережную; Болотную набережную; Фалеевский переулок; улицу Балчуг; Лубочный переулок; Садовническую набережную от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста; Садовническую улицу от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста; 1-й Раушский переулок; 2-й Раушский переулок; улицу Солянку; Кадашевскую набережную.
Когда парад закончится, военная техника поедет обратно во временный парк на улице Нижние Мневники. Поэтому с 10.00 до окончания мероприятия ограничат движение по следующим участкам:
Большому Каменному мосту; Боровицкой площади; улице Воздвиженке; улице Новый Арбат; Новинскому бульвару; Страстному бульвару; Тверскому бульвару; улице Петровке; Садовой-Кудринской улице; Большой Садовой улице; Садовой-Триумфальной улице; Садовой-Каретной улице; 1-й Брестской улице от улицы Гашека до Триумфальной площади; 2-й Брестской улице от улицы Гашека до Триумфальной площади; Баррикадной улице; улице Красная Пресня; Звенигородскому шоссе; улице Мневники; проспекту Маршала Жукова от улицы Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения; Крылатской улице от Рублевского шоссе до улицы Нижние Мневники в сторону улицы Мневники; улице Нижние Мневники от улицы Крылатской до Карамышевского моста в сторону улицы Мневники; Карамышевский мост в сторону улицы Мневники; улице Народного Ополчения от Карамышевской набережной до улицы Мневники в сторону улицы Мневники.
Ограничения будут снимать по мере продвижения техники.