Из‑за репетиций парада Победы в Москве перекроют десятки улиц

В Москве из‑за подготовки к параду Победы на Красной площади перекроют десятки улиц. Схему движения изменят 17 и 18 июня, с 17.30 до 20.00, а также 20 и 24 июня, с 5.30 до 8.00, для проезда военной техники. Информация об этом есть на сайте московской мэрии.

С 0.01 17 июня до 13.00 20 июня и с 0.01 23 июня до 13.00 24 июня на улице Красная Пресня, Новинском бульваре, Садовой-Кудринской и Большой Садовой улицах будет запрещена парковка.

17, 18 июня, с 17.30 до окончания репетиций, и 20 июня, с 5.30 до конца мероприятия, перекроют следующие участки:

Тверскую улицу от Моховой улицы до Тверского бульвара и от Большой Бронной до Большой Садовой улицы; 1-ю Тверскую-Ямскую улицу от Большой Садовой до улицы Гашека; Оружейный переулок от дома 3, строения 1, до Тверской улицы; Моховую улицу от Воздвиженки до Тверской улицы; улицу Охотный Ряд; Большую Никитскую улицу от Моховой улицы до Романова переулка; Новую площадь; Старую площадь; Китайгородский проезд; Москворецкую набережную; Кремлевскую набережную; Гончарную набережную от Гончарного проезда; Котельническую набережную; Устьинскую набережную; Подгорскую набережную; Большой Москворецкий мост; Малый Москворецкий мост; Чугунный мост; Болотную улицу; Болотную площадь; Софийскую набережную; Раушскую набережную; Болотную набережную; Фалеевский переулок; улицу Балчуг; Лубочный переулок; Садовническую набережную от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста; Садовническую улицу от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста; 1-й Раушский переулок; 2-й Раушский переулок; улицу Солянку; Кадашевскую набережную.