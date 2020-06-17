Минпросвещения утвердило новые даты ЕГЭ

Единый государственный экзамен в 2020 году пройдет с 3 по 23 июля. Об этом сообщило Министерство просвещения.
Первыми экзамены будут сдавать те выпускники, которые выбрали для сдачи географию, литературу и информатику. Вот утвержденное министерством расписание экзаменов:
- 3 июля — география, литература, информатика
- 6 июля — русский язык
- 7 июля — русский язык
- 10 июля — профильная математика
- 13 июля — история, физика
- 16 июля — обществознание, химия
- 20 июля — биология, иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»)
- 22 июля — иностранные языки (раздел «Говорение»)
- 23 июля — иностранные языки (раздел «Говорение»)
Резервными днями для тех, кто не сдал по уважительным причинам экзамен в основные даты, стали 24 и 25 июля. Пробные экзамены назначены на 29 и 30 июня. Дополнительная сдача ЕГЭ пройдет 3, 5 и 7 августа.
- 3 августа — география, литература, информатика, иностранные языки (раздел «Говорение»), биология, история
- 5 августа — русский язык
- 7 августа — обществознание, химия, физика, иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»), профильная математика
Пропустившие по уважительной причине экзамен в этой фазе смогут сдать его 8 августа.
В конце марта сдачу экзаменов для девятиклассников и одиннадцатиклассников перенесли с конца мая на начало июня, затем — на еще более поздний срок. Глава Минздрава Михаил Мурашко рекомендовал перенести ЕГЭ на август–сентябрь. При этом ОГЭ ранее был полностью отменен, а ЕГЭ перестал быть обязательным: его могут сдавать только те, кто собирается поступать в вуз, остальным выдадут аттестаты без экзаменов.