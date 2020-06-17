Минпросвещения утвердило новые даты ЕГЭ

Единый государственный экзамен в 2020 году пройдет с 3 по 23 июля. Об этом сообщило Министерство просвещения.

Первыми экзамены будут сдавать те выпускники, которые выбрали для сдачи географию, литературу и информатику. Вот утвержденное министерством расписание экзаменов:

3 июля — география, литература, информатика

6 июля — русский язык

7 июля — русский язык

10 июля — профильная математика

13 июля — история, физика

16 июля — обществознание, химия

20 июля — биология, иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»)

22 июля — иностранные языки (раздел «Говорение»)

23 июля — иностранные языки (раздел «Говорение»)

Резервными днями для тех, кто не сдал по уважительным причинам экзамен в основные даты, стали 24 и 25 июля. Пробные экзамены назначены на 29 и 30 июня. Дополнительная сдача ЕГЭ пройдет 3, 5 и 7 августа.

3 августа — география, литература, информатика, иностранные языки (раздел «Говорение»), биология, история

5 августа — русский язык

7 августа — обществознание, химия, физика, иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»), профильная математика

Пропустившие по уважительной причине экзамен в этой фазе смогут сдать его 8 августа.

В конце марта сдачу экзаменов для девятиклассников и одиннадцатиклассников перенесли с конца мая на начало июня, затем — на еще более поздний срок. Глава Минздрава Михаил Мурашко рекомендовал перенести ЕГЭ на август–сентябрь. При этом ОГЭ ранее был полностью отменен, а ЕГЭ перестал быть обязательным: его могут сдавать только те, кто собирается поступать в вуз, остальным выдадут аттестаты без экзаменов.