В Петербурге из‑за пандемии может закрыться 40% малого бизнеса

Около 40% малых предприятий в Петербурге закроются из‑за трудностей, вызванных пандемией коронавируса. Об этом заявила глава общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе города и руководитель местного центра «Мой бизнес» Елена Церетели, пишет ТАСС.

«На мой взгляд, 40% уйдет в историю — во всех сферах. В первую очередь я имею в виду бытовые услуги, общепит, частично — розничную торговлю промтоварами. Это основной костяк, который представлял потребительский рынок Санкт-Петербурга», — отметила она.

По словам Церетели, во время кризиса перестроиться не удалось более 15% компаний общепита. Наибольшие трудности при переходе в новый формат возникли у ресторанов высокой кухни, отметила она.

Ранее петербургские рестораторы, представители книжных и кинотеатров просили поддержки у властей города, чтобы справиться с экономическими последствиями пандемии. Многие предприятия в городе уже закрылись, в результате Петербург покинули около миллиона человек, потерявших работу.