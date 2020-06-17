Melvins и Mudhoney выпустили мини-альбом «White Lazy Boy»

Гранжеры Mudhoney и сладж-металлисты Melvins выпустили совместный мини-альбом «White Lazy Boy», в который вошли четыре трека, включая каверы на песни «My War» легенд харкор-панка Black Flag и «Drive Back» Нила Янга.

Мини-альбом вышел на CD, но тираж уже раскуплен, так что послушать его можно только онлайн (на ютьюбе). Обложка и название релиза посвящены последним дням Говарда Хьюза, одного из самых богатых людей США в 1960-х годах — тот стал затворником, употреблял много кодеина, ел конфеты, справлял нужду в банки и пересматривал фильм «Полярная станция «Зебра».

У первопроходцев гранжа Mudhoney в прошлом сентябре вышел мини-альбом «Morning in America» из семи новых треков, а вот Melvins (прародители гранжа, повлиявшие на развитие всей тяжелой музыки), свой последний альбом — «A Walk with Love & Death» — выпустили три года назад.