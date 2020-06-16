Warner Bros. проведет свой аналог Comic Con. Конечно, в онлайне

Американская киностудия Warner Bros. проведет собственный аналог фестиваля Comic Con, сообщает The Wrap. Мероприятие DC FanDome пройдет 22 августа в онлайн-формате, видео будет доступно в течение 24 часов всем желающим на сайте dcfandome.com.

В центре фанатского фестиваля окажутся герои из вселенной DC: Чудо-женщина, Аквамен, Бэтмен, Старгерл, Харли Куинн, Шазам, Супермен и другие. Кроме того, зрители смогут узнать больше о других героях из фильмов и сериалов студии.

Организаторы обещают рассказать больше о сиквеле картины «Чудо-женщина», новом «Бэтмене» с Робертом Паттинсоном в главной роли и картине «Отряд самоубийц», над которым работает сейчас режиссер Джеймс Ганн. Также студия обещает уделить внимание «Лиге справедливости» Зака Снайдера, «Аквамену» и «Шазаму».

«DC FanDome позволит нам предоставить фанатам со всего мира захватывающую и беспрецедентную возможность общения со всеми любимыми персонажами DC, а также с теми невероятно талантливыми людьми, которые даруют им жизнь на страницах комиксов и на экране», — рассказала исполнительный директор Warner Bros. Энн Сарнофф.

Весь контент будет доступен на 10 языках, правда, среди них нет русского. Видео разделят на шесть категорий: «Зал героев», DC WatchVerse, DC YouVerse, DC KidsVerse, DC InsiderVerse и DC FunVerse. В программе фестиваля — панельные дискуссии, эксклюзивные показы, встречи с актерами известных франшиз и другие события.

Организаторы фестиваля гик-культуры Comic Con также проведут мероприятие в онлайн-формате с 22 по 26 июля. Оффлайн-фестиваль в Сан-Диего отменили из‑за пандемии коронавируса впервые за 50-летнюю историю.