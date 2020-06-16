В Петербурге трансгендерная женщина отсудила у работодателя 2 млн рублей за незаконное увольнение

Городской суд в Петербурге отказал в апелляционной жалобе типографии, которая в 2017 году уволила трансгендерную женщину Анастасию Васильеву. Теперь работодатель обязан выплатить ей 1,85 млн рублей недополученной зарплаты, рассказали «Фонтанке» в ЛГБТ-группе «Выход».

«Суд поддержал нашу позицию: каждая женщина имеет право на выбор профессии, а абсолютный запрет на такой выбор, установленный в России списком профессий, запрещенных для женщин, — проявление дискриминации», — заявил правовой советник «Выхода» Макс Оленичев.

Это первый случай в России, когда трансгендерной женщине удалось отстоять свои трудовые права в суде.

Анастасия Васильева более десяти лет проработала в типографии печатницей. Ее уволили с должности в 2017 году после смены документов, в которых был указан ее новый пол. Работодатель сослался на список из 456 профессий, запрещенных для женщин. Однако в декабре 2018 года экспертиза установила, что этот перечень связан только с охраной материнства, рождением и заботой о новорожденных, а значит Васильева может и дальше работать печатницей. В апреле 2019-го суд признал незаконным ее увольнение и поручил восстановить женщину на работе с выплатой компенсации.