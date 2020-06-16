Нина Кравиц, Амели Ленс и Laibach: фестиваль Exit раскрыл первую волну лайнапа

Крупнейший музыкальный фестиваль Юго-Восточной Европы Exit пройдет с 13 по 16 августа в сербском городе Нови-Сад, на территории Петроварадинской крепости. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе фестиваля.

Чтобы обеспечить зрителям безопасность, Exit откроет не менее 20 сцен и зон по всей территории крепости Петроварадин, среди которых будут электронная сцена Dance Arena, сцена No Sleep Novi Sad, хип-хоп-сцена Beats Stage, музыкальная сцена Latino Stage, драм-н-бейс-сцена, X-Bass Pit и другие. Кроме того, число гостей фестиваля сократят вдвое.

Фестиваль раскрыл первую волну своего лайнапа. Среди участников будут Laibach, Робин Шульц, Рони Сайз, b2b, LTJ Bukem feat. Dynamite MC, Ofenbach, Бурак Йетер, DJ Regard, Black Coffee, Нина Кравиц, Амели Ленс, Пауль Калькбреннер, Борис Брейха, Tale of Us, ARTBAT.

Exit появился в 2000 году на фоне студенческих протестов против режима Слобадана Милошевича. Сейчас он стал одним из крупнейших фестивалей Юго-Восточной Европы и самым знаменитым фестивалем Сербии. Ежегодно его посещают более 200 тыс. гостей из десятков стран мира. В прошлом году на Exit выступили The Cure, Greta Van Fleet, Скепта, The Chainsmokers и многие другие.