Instagram изменит правила работы в пользу уязвимых сообществ

Социальная сеть Instagram заявила о том, что пересматривает приоритеты в пользу сообществ, недостаточно представленных на платформе. Об этом написал генеральный директор платформы Адам Моссери.

Согласно посту Моссери, принять такое решение Instagram побудили протесты против расизма в США, шедшие последние несколько недель. «Мы лицезрели невероятное движение, охватившее весь мир. По мере того, как эти важные разговоры доходили до нашей платформы, мы видели, как сообщества в Instagram мобилизуются, чтобы требовать справедливости и выражать солидарность, поддерживать бизнес темнокожих граждан, повышать осведомленность о равенстве чернокожих во всем мире и делать так, чтобы их голоса были услышанными», — написал Моссери.

По словам главы Instagram, в компании были озабочены тем, что платформа может подавлять голоса темнокожих пользователей, а политика сервиса может по-разному распространяться на разных юзеров. «Нам нужно лучше поддерживать сообщество чернокожих как в нашей организации, так и на нашей платформе», — написал Моссери.

Он заявил, что этого можно добиться, если проследить, как на сообществах в Instagram отражаются отдельные явления — харассмент (компании, по словам Моссери, необходимо «устранить потенциальные пробелы» в этом аспекте), верификация аккаунтов (теперь будет фокусировать на пользователях, принадлежащих к тем или иным меньшинствам), распространения контента (Instagram блокирует некоторые аккаунты без прозрачности, отметил Моссери) и предвзятость некоторых алгоритмов платформы.

По словам гендиректора Instagram, в течение нескольких месяцев положение дел изменится. «Наши усилия не остановятся на преодолении расового неравенства. Мы также рассмотрим, как лучше обслуживать другие недостаточно представленные группы, которые используют наш продукт. Только за последний год отзывы, которые мы получили от ЛГБТ-сообщества, бодипозитив-активистов и художников, помогли нам создать более инклюзивный продукт. Наша цель заключается в том, чтобы Instagram был местом, где каждый чувствует себя в безопасности», — рассказал глава платформы.