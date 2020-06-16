Павел Воля попал в «пантеон героев» Министерства просвещения. Это возмутило депутатов

Юморист, актер и шоумен Павел Воля попал в материалы Министерства просвещения, которые были подготовлены к обсуждению президентского законопроекта о воспитании российских школьников. Об этом пишет «Интерфакс».

Воля фигурирует в материале «Великая Россия — система воспитания» в разделе «Пантеоны героев. Воспитание на примере». Члены комитета Государственной думы по образованию и науке, которые рассматривали эти документы, возмутились включением в них шоумена.

«Правда, он учитель русского языка и литературы, но он же матершинник. Чему он учит детей вообще и кого мы будем учить на его примере?» — заявил первый зампред комитета Геннадий Онищенко. Его поддержал глава комитета Вячеслав Никонов, который назвал список героев недоработанным и «странноватеньким».

Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что эти материалы не окончательные. «Это некие экспертные оценки, которые мы сейчас собираем со всех. С разных категорий, и вот, к сожалению, для некоторых Павел Воля является героем», — сказал он.

В мае Владимир Путин внес в Госдуму поправки в закон об образовании. Они должны укрепить воспитательную составляющую в российских школах. При этом само воспитание в поправках связывается с формированием «чувства патриотизма и гражданственности» и уважением к «памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества».