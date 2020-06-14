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В России отменили банковский роуминг — комиссию за межрегиональные переводы

Федор Кузьмин
Сегодня в 12:14

Российские банки стали отменять банковский роуминг — комиссию за межрегиональные переводы внутри одного банка. Соответствующий закон вступил в силу с 14 июня, сообщает ТАСС.

Согласно закону, размер комиссии, которую берет банк при переводе денег между счетами физлиц, не может зависеть от нахождения счетов «в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации». Иными словами, документ отныне не позволит банкам брать с граждан повышенные тарифы за межрегиональные внутрибанковские переводы.

В пояснительной записке к закону говорится, что подразделения банка — это часть его единой структуры, поэтому переводы денег между ними считаются обычными внутренними переводами. Согласно пояснительной записке, введение комиссий в зависимости от местонахождения получателя считается межрегиональной дискриминацией потребителя.

Сбербанк начал поэтапную замену банковского роуминга на «услугу по безлимитному переводу средств по платной подписке» еще в апреле. Она нужна, если клиент переводит больше 50 тыс. рублей в месяц, а при ее отсуствии взимается комиссия в 1% (но не более 1 тысячи рублей). Отмечается, что глава банка Герман Греф заявлял, что отмена банковского роуминга может убить конкуренцию в банковском секторе.

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