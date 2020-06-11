Посмотрите новый трейлер фильма «Евровидение: История огненной саги»

По сюжету фильма, паре музыкантов из Исландии — Ларсу и Сигрит — выпадает шанс поучаствовать в музыкальном конкурсе «Евровидение», представить на нем свою страну и доказать, что мечта всей жизни стоит того, чтобы за нее бороться. Главные роли исполнили Уилл Феррелл и Рейчел МакАдамс.

Режиссером фильма выступит Дэвид Добкин («Хочу как ты», «Незваные гости»), в касте также участвуют Пирс Броснан, Деми Ловато и Дэн Стивенс. Оригинальный саундтрек картины (включая песню от Деми Ловато) выйдет уже 26 июня, как и сам фильм.

Ранее вышел музыкальный трейлер картины. В нем Феррелл и МакАдамс поют песню «Volcano Man», «Вулканический человек», — о человеке, живущем в вулкане. Эта песня, ровно как снятый на скале клип и сказочные костюмы героев, — пародия на песни некоторых участников «Евровидения», эксплуатирующих национальные стереотипы.

Настоящее «Евровидение» должно было пройти в этом мае в Роттердаме, но его отменили из‑за пандемии коронавируса. Россию на конкурсе собиралась представлять группа Little Big с песней «Uno» (на ютьюб-канале конкурса ее клип сразу стал самым популярным). Тем не менее организаторы конкурса все-таки решили показать «домашние» выступления участников на своем ютьюб-канале.