В День России на Красной площади проведут концерт. Но пустят туда только волонтеров

В ходе празднования Дня России 12 июня на Красной площади в Москве пройдет концерт «Мы вместе!». Мероприятие будет транслироваться по телевидению, а попасть на него смогут только организаторы и волонтеры. Об этом пишет ТАСС.

Представитель пресс-службы холдинга ВГТРК, который занимается организацией мероприятия, сообщил агентству, что вести концерт будут Мария Ситтель и Дмитрий Губерниев.

На мероприятии выступят Олег Газманов, Валерия, Игорь Николаев, Ильдар Абдразаков, Елисей Мысин, Тамара Гвердцители, Игорь Крутой, Диана Арбенина, Леонид Агутин и другие.

По данным ТАСС, все артисты будут соблюдать социальную дистанцию в два метра и сдадут тесты на коронавирус во время подготовки к концерту.

В июне, во время эпидемии COVID-19, на Красной площади прошло еще одно массовое мероприятие — трехдневная книжная ярмарка. Она состоялась еще до отмены пропускного режима, поэтому для входа на мероприятие посетителям нужно было оформить сразу два пропуска: на передвижение по Москве и на сам фестиваль.