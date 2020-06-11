Полиция ищет создателей видео о вымышленном депутате Наливкине. Их обвиняют в неуважении к власти

Полицейские города Уссурийска начали проверку пародийного видеоролика о задержании некоего подполковника, прятавшего дома «сотник килограммов денег», пишет пресс-служба МВД Приморского края.

Видео опубликовано на канале Barakuda, не так давно ставшем популярным благодаря пародийным видео про вымышленного депутата Виталия Наливкина, который решает проблемы своих избирателей неочевидными способами. Конкретно в этом видео он с людьми в форме арестовывает вымышленного подполковника за коррупцию.

«Распространив информацию, режиссер видеоролика выразил явное неуважение к органам государственной власти, дискредитировав тем самым сотрудников органов внутренних дел . В настоящее время полиция устанавливает личности автора и героев видеоролика», — заявили в пресс-службе полиции Уссурийска.

Создателям видео грозит наказание по ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ — штраф от 30 до 100 тыс. рублей за неуважение к власти. Эта статья действует в России с 29 марта прошлого года. «Афиша Daily» объясняла, как она работает.