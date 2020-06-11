«Левада-центр» назвал людей, которые чаще всего вдохновляют россиян

Президент России Владимир Путин и оппозиционный политик Алексей Навальный возглавили рейтинг людей, которые вдохновляют россиян. Опрос провел «Левада-центр», результаты опубликованы на сайте организации.

Открытый вопрос (без вариантов ответа) звучал так: «Назовите известных людей, наших современников, которые вдохновляют вас своим примером, своей гражданской позицией». Большинство респондентов (8%) назвали Владимира Путина, сразу за ним идет Алексей Навальный (4%).

В пятерку также вошли министр обороны Сергей Шойгу, руководитель партии ЛДПР Владимир Жириновский, министр иностранных дел Сергей Лавров. Кроме политиков в списке есть актеры, ученые, спортсмены, музыканты и не только: Чулпан Хаматова, Константин Хабенский, Екатерина Гордон, Сергей Гуриев, Екатерина Шульман, братья Емельяненко, Юрий Шевчук, Сергей Шнуров, Захар Прилепин.

Путин лидирует во всех возрастных категориях, кроме одной: людей от 40 до 54 лет больше вдохновляет Навальный. Как пишут эксперты «Левада-центра», это говорит о высоком уровне неудовлетворенности и фрустрации этой возрастной группы.

Если люди старшего возраста (55 лет и старше) в основном обращают внимание на официальных политиков и журналистов федеральных каналов, то молодежь часто упоминает героев интернета: у респондентов от 18 до 24 лет Юрий Дудь оказался на втором месте после Путина. Кроме Дудя называют Илью Яшина, Николая Платошкина, Василия Уткина, Илью Варламова.