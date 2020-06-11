The Doors выпустят комикс о группе в честь 50-летия альбома «Morrison Hotel»

Культовая рок-группа The Doors в честь 50-летия классического альбома «Morrison Hotel» выпустит комикс о своем становлении, сообщает Rolling Stone.

Комикс, получивший название «Morrison Hotel», выйдет 13 октября в издательстве Z2 Comics (оно же работает над книгой Gorillaz, релиз которой также запланирован на осень). Комиксом займется Лия Мур, дочь прославленного автора «Хранителей» Алана Мура и большая поклонница The Doors.

«Я сильно ограничена историями, которые рассказывают треки альбома, но также я могу заполнить их любыми событиями времени, когда они были записаны. Я имею в виду, очевидно, что про каждую песню можно написать целую книгу, но я хочу собрать для вас все истории в одном месте», — призналась Лия Мур. Она также рассказала, как в начале 90-х, когда она была подростком, их класс навестил могилу Джима Моррисона в Париже и под дождем возложил к ней цветы.