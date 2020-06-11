Amazon запретила американским полицейским использовать ее технологию распознавания лиц

Amazon на год запретила американским полицейским использовать ее технологию распознавания лиц. Об этом говорится в блоге компании.

Руководство Amazon надеется, что конгрессу США хватит года, чтобы разработать новые правила для использования подобных технологий. «Мы готовы помочь, если нас попросят», — отметили в компании.

Речь идет о приложении Rekognition. Отмечается, что его по-прежнему смогут использовать организации, которые занимаются поиском пропавших детей, помощью людям, которые стали жертвами работорговли, и так далее.

Само приложение не раз подвергалось критике: в прошлом году специалисты Массачусетского технологического института заявили, что оно не позволяет с достаточной точностью распознавать лица темнокожих. При этом лица белых программа различает без ошибок.

Решение Amazon было принято на фоне обсуждения реформы полиции в США, которое началось после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Он погиб при задержании из‑за того, что полицейский применил против него жесткий удушающий прием.