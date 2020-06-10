Главред американского Vogue Анна Винтур извинилась за нетолерантность

Главный редактор американского журнала Vogue Анна Винтур извинилась перед сотрудниками за нетолерантность. Об этом пишет издание PageSix со ссылкой на работников журнала.

По мнению Винтур, Vogue сделал слишком мало для продвижения темнокожих дизайнеров, фотографов и редакторов. Главред признала, что в журнале публиковались тексты и снимки, которые были болезненными для определенных групп людей. «Я беру на себя всю ответственность за эти ошибки», — заявила она.

«Это исторический и разрывающий сердце момент для нашей страны, и он должен стать временем для того, чтобы слушать, размышлять и быть в смирении — тем, кто оказался в привилегированной и авторитарной позиции. Он также должен стать временем для действий и обязательств», — написала Анна Винтур в письме своим сотрудникам.

Анна Винтур — журналистка, главный редактор американской версии журнала Vogue с 1988 года. Известна жестким стилем руководства и непререкаемым авторитетом в мире моды. Стала прототипом для героини фильма «Дьявол носит Prada».