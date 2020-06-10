В Эрмитаже покажут перформансы, посвященные музейным экспонатам

В октябре 2020 года в Эрмитаже пройдет серия перформансов, посвященных экспонатам из коллекции музея. Об этом сообщается на сайте Эрмитажа. Проект будет называться «Флора».

«Замысел состоит в том, что знаменитые и очень модные мировые писатели выбирают себе картины в Эрмитаже, пишут о них эссе, артисты и музыканты на основании этих эссе сочиняют перформансы, которые исполняются в Эрмитаже. Это будет очень интересный пример того, как мы придаем новую литературную жизнь живописи и новую живописно-музейную жизнь литературе», — рассказал о программе гендиректор музея Михаил Пиотровский.

Среди участников проекта — писатели Евгений Водолазкин, Татьяна Толстая, Ольга Седакова, Виктор Мартинович, Томас Главинич, Зэди Смит, Шадаб Шайеган. Кроме того, над хореографическими постановками будут работать режиссер Жаклин Корнмюллер и драматург Петер Вольфф.

В марте Государственный Эрмитаж и Apple презентовали масштабный пятичасовой фильм, где в 45 залах музея люди танцуют под музыку Муджуса и Кирилла Рихтера на фоне 600 произведений искусства. Главред «Афиши Daily» Трифон Бебутов поговорил с режиссером проекта Аксиньей Гог о том, как она сняла фильм без единой монтажной склейки на айфон.