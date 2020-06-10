Мурманская экс-чиновница отсудила 120 тыс. рублей у семьи ребенка, которого сбила на машине

Октябрьский суд Мурманска присудил 120 тыс. рублей бывшей сотруднице регионального отделения Минобрнауки Лилии Хоруженко, сбившей 12-летнего Генриха Ширшова. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Инцидент произошел в июне 2018 года. Хоруженко на своем Volkswagen Tiguan сбила ребенка, ехавшего на велосипеде по обочине дороги. У Ширшова диагностировали перелом челюсти, сотрясение мозга, ушибы тела и головы, а также выбитые зубы. У автомобиля Хоруженко появились царапины и сломалось зеркало заднего вида.

В ГИБДД посчитали, что в ДТП виноват мальчик, поскольку он выехал на нерегулируемый перекресток неравнозначных дорог. Семья Ширшовых провела независимую экспертизу, которая установила, что преимущество на том участке дороги за пешеходами и велосипедистами, а значит виновата экс-чиновница. Однако суд встал на сторону Хоруженко.

В сентябре 2019 года бывшая чиновница подала в суд на родителей мальчика, потребовав компенсации за ремонт автомобиля. Семья Ширшовых планирует оспорить решение суда. Как отмечает «Комсомольская правда», в областном Минобрнауки Хоруженко курировала в том числе вопрос безопасности детей на дорогах.