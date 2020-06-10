В Сургуте полицейский при задержании встал коленом на шею женщине за отказ уйти с пляжа

В Сургуте полицейский при задержании встал коленом на шею женщине, отказывавшейся уйти с пляжа в городском парке «За Саймой». Это произошло из‑за нарушения женщинами режима самоизоляции, сообщает управление МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу, начавшее проверку.

Как говорится в официальном заявлении, две жительницы Сургута 1968 и 1979 годов рождения отдыхали на берегу реки в парке. Наряд патрульно-постовой службы, заметивший их, предложил женщинам покинуть парк и соблюдать «правила ответственного поведения» — в округе до 23 июня действует режим самоизоляции. После того как они отказались уйти, полицейские пригласили женщин проследовать в отделение.

После этого женщины попытались покинуть парк, но полицейские препятствовали им. Одна из сургутянок начала снимать происходящее на телефон. На видео, сделанном одной из участниц происшествия, видно, как полицейский в маске валит девушку на землю и наступает ей коленом на шею. На записи видеорегистратора одного из полицейских также видно, как одна из женщин сбивает его на пол и топчет ногами, после чего полицейский поднимает упавшую видеокамеру.