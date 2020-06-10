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Француз отсудил 50 тыс. евро у работодателя за слишком скучную работу

Илья Голубев
Сегодня в 17:26

Француз Фредерик Деснар отсудил у своего бывшего работодателя 50 тыс. евро (почти 4 млн рублей) за то, что ему было слишком скучно на работе, сообщает Newsweek.

Деснар работал в парфюмерной компании Interparfums с 2010 по 2014 год и в 2016 году — тогда ему было 44 года — подал иск к ее руководству. Проведенное в офисе время он назвал «погружением в ад», а свое состояние тогда он описал как bore-out — выгорание от скуки по аналогии с burn-out, обычным выгоранием.

«Всем было плевать, пришел я в 9 или в 10 утра. Мне надо было купить немного офисных принадлежностей — несколько листов бумаги — после чего мой день заканчивался», — жаловался в суде Деcнар.

По его словам, бездеятельность разрушила его и ввергла в пучины депрессии.«Мне было стыдно получать зарплату за ничегонеделание», — признавался мужчина. Коллега Деснара подтвердил, что тот действительно все чаще и чаще стал говорить о самоубийстве.

В итоге он перестал ходить на работу и спустя семь месяцев после этого, в сентябре 2014 года, его уволили за продолжительное отсутствие. Представители компании заявили суду, что им жалоб на скуку от Деснара не поступало, однако суд все равно присудил ему компенсацию, хотя она оказалась значительно меньшей, чем было указано в иске (50 тыс. против 360 тыс. евро).

Французское трудовое законодательство достаточно сурово относится к работодателям, и тем нельзя увольнять сотрудников, даже если их услуги больше не нужны компании, например вследствие модернизации бизнес-процессов. В результате начальство вынуждено давать им хоть какую‑то бессмысленную работу в надежде, что они уволятся сами.

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