Disney снимет мюзикл «Всю ночь напролет» по мотивам песен Лайонела Ричи

Киностудия Disney начала работу над мюзиклом, в основу которого лягут песни американского поп-исполнителя Лайонела Ричи. Об этом пишет Variety.

По данным издания, мюзикл получит название «Всю ночь напролет» («All Night Long»). Идею его создания сам Ричи предложил Disney в январе 2020 года.

Сценарий к фильму пишет Пит Чиарелли («Безумно богатые азиаты», «Предложение»), а Ричи выступит продюсером проекта.

Представители Disney и Ричи не предоставили изданию комментариев по поводу создания картины. Предполагаемая дата ее выхода на экраны не раскрывается.

Из‑за пандемии коронавируса Disney находится в кризисе: в апреле компания объявила, что перестанет платить почти половине своих сотрудников по всему миру — примерно 100 тыс. человек. Эти меры связаны с временным закрытием парков развлечений — Диснейлендов — из‑за пандемии коронавируса.