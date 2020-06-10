перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
По делу о разливе нефти задержаны трое руководителей ТЭЦ в Норильске 13:14
Более трех тысяч россиян побывали за рубежом в апреле при закрытых границах 12:45
У далай-ламы в июле выйдет дебютный музыкальный альбом 12:42
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин 12:33
«Земной шар»/Telegram В Москве появились контейнеры для медицинских масок и перчаток
В Москве появились контейнеры для медицинских масок и перчаток 12:23
«Пятница» и TikTok запустили онлайн-кастинг, победитель которого станет лицом телеканала 12:10
В Стокгольме откроют музей памяти диджея Авичи 11:52
Тимур Бекмамбетов заключил контракт с Universal на пять скринлайф-фильмов в разных жанрах 11:17
В России за сутки выявили 8404 случая коронавируса 10:59
ew.com Sony начала работу над продолжением «Человека-паука: Через вселенные»
Sony начала работу над продолжением «Человека-паука: Через вселенные» 10:54
«Шлю лучи поддержки»: Ксения Собчак вступилась за Михаила Ефремова 10:22
На фоне антирасистских протестов в США с HBO Max удалили фильм «Унесенные ветром» 10:15
Дмитрий Песков объяснил низкую смертность от COVID-19 в России эффективной системой здравоохранения 9:02
Российские мультфильмы компании Wizart покажут на iTunes и Amazon Вчера в 22:58
Алексей Кыштымов/Bandcamp Русский народный брейкбит в новом альбоме Алексея Кыштымова «Скрытникам и лешим»
Русский народный брейкбит в новом альбоме Алексея Кыштымова «Скрытникам и лешим» Вчера в 22:45
C сайта о голосовании по поправкам к Конституции удалили всю агитацию Вчера в 22:21
Gorillaz выпустили клип на трек «Friday 13th» Вчера в 22:11
Актера Михаила Ефремова отправили под домашний арест Вчера в 21:38
В России стартовала «Турбулентность» — конкурс для художников, осмысляющих новую реальность Вчера в 21:29
Lil Wayne/YouTube Лил Уйэн проезжает на скейте сквозь кроличью нору в анимационном клипе «I Don’t Sleep»
Лил Уйэн проезжает на скейте сквозь кроличью нору в анимационном клипе «I Don’t Sleep» Вчера в 21:26
Отключить рекламу

Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

Анастасия Цой
Сегодня в 12:33

На 79-м году жизни умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин. Об этом сообщает телеканал «Россия 1», где часто выступал юморист.

Артист заразился коронавирусом и около месяца находился в больнице. В конце мая художник и друг Трушкина Никас Сафронов рассказывал, что состояние писателя-сатрика было тяжелым. Позже его подключили к аппарату ИВЛ.

Трушкин был постоянным участником юмористических программ на российском телевидении, также он работал сценаристом. Его монологи со сцены читали Клара Новикова, Ефим Шифрин, Владимир Винокур, Роман Карцев, Ян Арлазоров и другие.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
классика
Органный онлайн-фестиваль «Шедевр фирмы Зауэр» (онлайн-трансляция)
«Твин Пикс» и «Гарри Поттер» на органе
творческий вечер
«Приключения толстовского стиля»: Андрей Зорин, Игорь Кириенков (онлайн-трансляция)
Разговоры о Толстом ко дню рождения «Ясной поляны»
хип-хоп
«Макулатура» (онлайн-трансляция)
Первопроходцы грустного экзистенциального рэпа
экскурсии
Visit Finland. Экскурсии по музеям Финляндии (онлайн-трансляция)
Виртуальный туризм эпохи пандемии
электропоп
Empress Of (онлайн-трансляция)
Танцевальный лоуфайный синти-поп о сильных чувствах
премьеры
Погружение (онлайн-трансляция)
Аудиоспектакль в собственной ванной

Другие материалы по темам

Люди
Анатолий Трушкин
Никас Сафронов
Клара Новикова
Ефим Шифрин
Владимир Винокур
Роман Карцев
Ян Арлазоров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить