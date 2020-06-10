На 79-м году жизни умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин. Об этом сообщает телеканал «Россия 1», где часто выступал юморист.

Артист заразился коронавирусом и около месяца находился в больнице. В конце мая художник и друг Трушкина Никас Сафронов рассказывал, что состояние писателя-сатрика было тяжелым. Позже его подключили к аппарату ИВЛ.

Трушкин был постоянным участником юмористических программ на российском телевидении, также он работал сценаристом. Его монологи со сцены читали Клара Новикова, Ефим Шифрин, Владимир Винокур, Роман Карцев, Ян Арлазоров и другие.