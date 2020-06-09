Алтайский оперштаб по коронавирусу согласовывает информацию по COVID-19 с губернатором

Оперштаб Алтайского края по коронавирусу опубликовал 8 июня свежую статистику по заболеванию коронавирусом. Но с небольшой пометкой, что это «информация на согласование».
«Виктор Петрович, добрый день. Информация на согласование», — говорилось в начале поста. Пометку через некоторое время убрали, но скриншот неотредактированной записи опубликовали Medialeaks и «Штаб Навального в Барнауле».
По всей видимости, под Виктором Петровичем подразумевается Виктор Петрович Томенко — глава Алтайского края, а перед публикацией официальной статистики по COVID-19 она проходит согласование у губернатора.
Официальный представитель алтайского оперштаба Евгений Нечепуренко подтвердил, что сообщения штаба действительно согласовывает губернатор. Но, по словам Нечепуренко, глава региона утверждает информацию, а не цифры.
Ранее губернатор другого региона — Липецкой области — Игорь Артамонов просил своих подчиненных поменять цифры по коронавирусу в регионе. Позже он заявил, что требовал привести статистику по COVID-19 «в соответствие фактам».