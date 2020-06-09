Алтайский оперштаб по коронавирусу согласовывает информацию по COVID-19 с губернатором

Оперштаб Алтайского края по коронавирусу опубликовал 8 июня свежую статистику по заболеванию коронавирусом. Но с небольшой пометкой, что это «информация на согласование».

«Виктор Петрович, добрый день. Информация на согласование», — говорилось в начале поста. Пометку через некоторое время убрали, но скриншот неотредактированной записи опубликовали Medialeaks и «Штаб Навального в Барнауле».