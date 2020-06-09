перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Ограничения в Петербурге снимут в три этапа. Что и когда откроется? Отвечает Беглов 20:37
Экс-фигуранта «московского дела» Раджабова задержали 20:05
В крови актера Ефремова обнаружили следы наркотиков. Он задержан Обновлено в 19:46
«Ситимобил» выпустил магниты с воспоминаниями о самоизоляции 19:38
Don Blackmore/YouTube Netflix, BBC iPlayer и Brit Box удалили сериал «Little Britain» из‑за расистских шуток
Netflix, BBC iPlayer и Brit Box удалили сериал «Little Britain» из‑за расистских шуток 19:26
Брянский таксист отказался везти темнокожего студента. Его уволили из «Яндекс.Такси» 19:05
Конституционный суд предписал проводить митинги только в гайд-парках 18:46
Алтайский оперштаб по коронавирусу согласовывает информацию по COVID-19 с губернатором 18:15
Письмо Ван Гога и Гогена о посещении борделей продадут с аукциона в Париже 17:46
Музей Космонавтики Земля сыграла в шахматы с космосом. Но определить победителя не вышло!
Земля сыграла в шахматы с космосом. Но определить победителя не вышло! 17:39
Вышел трейлер третьей части фильма о приключениях Билла и Теда 17:28
Участники кампании «Нет» против поправок к Конституции пожаловались в ЦИК на сайт ЦИК 17:16
«Я побрею челку под ноль»: посмотрите акустический клип «Френдзоны» 17:05
СМИ сообщили, что Собянин отменил самоизоляцию по просьбе Путина. В Кремле это отрицают 16:31
Gage Skidmore/Flickr «Трансженщины — женщины»: Дэниел Рэдклифф ответил на твиты Джоан Роулинг о гендерной идентичности
«Трансженщины — женщины»: Дэниел Рэдклифф ответил на твиты Джоан Роулинг о гендерной идентичности 16:17
JBL представила в России умные колонки с голосовым помощником Алиса вместо Google Assistant 16:06
Дмитрий Глуховский станет следующим гостем литературного клуба фонда «Дом с маяком» 15:58
Ученые обнаружили признаки эпидемии COVID-19 в Китае в августе 2019 года 15:30
В центре Москвы появится новый пешеходный мост 15:24
В пользу семьи погибшего в ДТП с Ефремовым предложили открыть сбор пожертвований 15:14
Отключить рекламу

Алтайский оперштаб по коронавирусу согласовывает информацию по COVID-19 с губернатором

Семён Гудошников
Сегодня в 18:15

Оперштаб Алтайского края по коронавирусу опубликовал 8 июня свежую статистику по заболеванию коронавирусом. Но с небольшой пометкой, что это «информация на согласование».

«Виктор Петрович, добрый день. Информация на согласование», — говорилось в начале поста. Пометку через некоторое время убрали, но скриншот неотредактированной записи опубликовали Medialeaks и «Штаб Навального в Барнауле».

По всей видимости, под Виктором Петровичем подразумевается Виктор Петрович Томенко — глава Алтайского края, а перед публикацией официальной статистики по COVID-19 она проходит согласование у губернатора.

Официальный представитель алтайского оперштаба Евгений Нечепуренко подтвердил, что сообщения штаба действительно согласовывает губернатор. Но, по словам Нечепуренко, глава региона утверждает информацию, а не цифры.

Ранее губернатор другого региона — Липецкой области — Игорь Артамонов просил своих подчиненных поменять цифры по коронавирусу в регионе. Позже он заявил, что требовал привести статистику по COVID-19 «в соответствие фактам».

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
классика
Моцарт. Реквием (онлайн-трансляция)
Концерт в память жертв COVID-19
экскурсии
Visit Finland. Экскурсии по музеям Финляндии (онлайн-трансляция)
Виртуальный туризм эпохи пандемии
хип-хоп
«Макулатура» (онлайн-трансляция)
Первопроходцы грустного экзистенциального рэпа
электропоп
Empress Of (онлайн-трансляция)
Танцевальный лоуфайный синти-поп о сильных чувствах
классика
Органный онлайн-фестиваль «Шедевр фирмы Зауэр» (онлайн-трансляция)
«Твин Пикс» и «Гарри Поттер» на органе
премьеры
Погружение (онлайн-трансляция)
Аудиоспектакль в собственной ванной

Другие материалы по темам

Люди
Виктор Томенко
Игорь Артамонов
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить