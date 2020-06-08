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В Скалистых горах США нашли клад стоимостью миллион долларов

Семён Гудошников
Вчера в 22:39

В Скалистых горах, которые находятся на территории Йеллоустоунского национального парка, нашли клад стоимостью миллион долларов, сообщил CBS News. Сундук с драгоценностями десять лет назад спрятал коллекционер Форрест Фенн.

В 2010 году он рассказал об этом в своей автобиографии. С тех пор тысячи людей пытались найти клад, четверо кладоискателей погибли. И вот, наконец, сундук с золотыми монетами и ювелирными изделиями найден. По словам Фенна, человек, который сделал находку, прислал ему фотографию клада. Но раскрывать свою личность не захотел.

По словам кладоискателя, найти сундук ему помогло стихотворение-подсказка из книги коллекционера. Всего в книге было девять таких ключей, найти клад можно было, только разгадав их все. Как утверждает Фенн, он спрятал сокровища, чтобы дать шанс людям на старомодное приключение в дикой местности.

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