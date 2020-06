Режиссер «Чернобыля» снимет пилотный эпизод экранизации The Last of Us

Режиссер мини-сериала «Чернобыль» Юхан Рэнк станет исполнительным продюсером экранизации игры The Last of Us. Речь идет о сериале, который будет основан на сюжете первой игры. Рэнк также срежиссирует его пилотный эпизод.

«Это продолжительный сериал, так что я вряд ли смогу работать над ним постоянно, но я часть проекта и поставлю пилот как минимум», — отметил Рэнк в интервью Discussing Film.

В новом проекте Юхан Рэнк вновь поработает вместе со сценаристом Крейгом Мазином, который также участвовал в постановке «Чернобыля». Он напишет сценарий экранизации совместно с Нилом Дракманном, автором и художественным директором оригинальной игры The Last of Us.

Игра The Last of Us разработана компанией Naughty Dog для Sony PlayStation, она рассказывает историю о людях, переживших глобальную пандемию и зомби-апокалипсис. Сюжет первой игры выстраивается вокруг героя, которому предстоит переправить 14-летнюю девочку из зоны карантина. Вторая игра во вселенной The Last of Us выйдет уже в этом году, 19 июня. Дата выхода сериала по игре пока неизвестна.