В Telegram появилась коллекция гифок и возможность редактировать видео

Разработчики мессенджера Telegram выпустили для него большое обновление, которое добавило возможность редактировать загружаемое видео и пользоваться базой GIF-изображений. Эта информация появилась в блоге компании.

Для обработки видео доступны стандартные средства фоторедактора Telegram, а также автоматическое улучшение качества изображения. Также теперь и на фото, и на видео можно ставить анимированные стикеры. У пользователей Android появились новые функции в видеоплеере.

Во вкладке GIF-изображений появился раздел «Популярное», также выбрать и отправить гифку можно будет после ввода эмодзи — мессенджер сам выдаст возможные изображения для реакции. Изменения также коснулись папок с чатами: процесс сортировки стал заметно проще.