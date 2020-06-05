В Telegram появилась коллекция гифок и возможность редактировать видео

Разработчики мессенджера Telegram выпустили для него большое обновление, которое добавило возможность редактировать загружаемое видео и пользоваться базой GIF-изображений. Эта информация появилась в блоге компании.
Для обработки видео доступны стандартные средства фоторедактора Telegram, а также автоматическое улучшение качества изображения. Также теперь и на фото, и на видео можно ставить анимированные стикеры. У пользователей Android появились новые функции в видеоплеере.
Во вкладке GIF-изображений появился раздел «Популярное», также выбрать и отправить гифку можно будет после ввода эмодзи — мессенджер сам выдаст возможные изображения для реакции. Изменения также коснулись папок с чатами: процесс сортировки стал заметно проще.
Накануне основатель и глава Telegram Павел Дуров призвал российские власти разблокировать мессенджер на территории России, чтобы 30 млн его российских пользователей (по его данным) было бы более комфортно общаться.
Власти начали блокировать Telegram на территории России 16 апреля 2018 года. Глава Роскомнадзора Александр Жаров пообещал, что этот процесс продлится несколько часов, однако мессенджер фактически все еще доступен для россиян даже спустя два года.
Попытки Роскомнадзора заблокировать мессенджер не приносили успеха и порой мешали работе других сервисов. Решить эту проблему должен будет автономный рунет, однако испытания продемонстрировали его невысокую эффективность в блокировке Telegram (напомним, на проект «суверенного интернета» власти планируют потратить минимум 30 млрд рублей).