Мосгорсуд сократил на пять суток арест Ильи Азара

Мосгорсуд сократил срок административного ареста журналиста Ильи Азара, арестованного за одиночный митинг в поддержку основателя паблика «Омбудсмен полиции». Об этом сообщает «Апология протеста».

28 мая Азара признали виновным в повторном нарушении правил проведения митинга и назначили ему 15 суток в спецприемнике. Теперь журналист должен выйти на свободу 7 июня.

В день ареста Азара и на следующий день в Москве и Петербурге прошли серии одиночных пикетов в его поддержку. На них были задержаны более 30 человек, некоторых участников также арестовали.

Вместе с Ильей Азаром 28 мая был задержан активист Виктор Немытов. Позже Мосгорсуд переквалифицировал его действия как «нарушение режима самоизоляции» и отпустил из спецприемника.