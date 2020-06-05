Губернатор Томской области обвинил врачей, заразившихся коронавирусом, в халатности

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил, что врачи заразились коронавирусом по своей вине. Об этом сообщает ТВ2.

«Меня так разозлили некоторые медицинские учреждения в Томске, которые могли себе позволить сообща чай попить. В результате лежат все вместе. Или совместно ходили на шашлыки и дни рождения», — сказал Жвачкин.

Губернатор также рассказал о враче, которая «пошла покурить и заразилась коронавирусом», а «потом в этом же скафандре пошла попить чай».

«С одной стороны, ей положены деньги за то, что она заразилась коронавирусом. Но с другой — она нарушила мыслимые и немыслимые правила врача и заразила других. И из‑за таких случаев мы вынуждены закрывать целые отделения. И вот что — выплачивать ей, например, деньги, положенные за заражение, или наказывать по статье за нарушения и за то, что она заразила других?» — говорит глава региона.

При этом он отметил, что все врачи, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом, здоровы, «потому что они соблюдают технику безопасности». Однако ТВ2 пишет, что одним из первых страховую выплату получил санитар, который работал в больнице, переквалифицированной для лечения пациентов с COVID-19.

Кроме того, зараженные врачи из Томской области жаловались СМИ, что ходили в марлевых масках, сшитых своими руками.

В начале мая Владимир Путин подписал указ, согласно которому врачам, работавшим с больными коронавирусом пациентами, назначаются страховые выплаты.