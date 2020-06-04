Любовь Аркус назвала нового главного редактора «Сеанса» и рассказала о дальнейших планах

Основательница журнала «Сеанс» и центра «Антон тут рядом» Любовь Аркус назвала имя нового главного редактора издания и рассказала о других членах редакции, которые будут работать над журналом после ее ухода. Пост об этом она опубликовала у себя на фейсбуке.

«С понедельника, 1 июня 2020 года, главный редактор журнала «Сеанс» и сайта seance.ru — Василий Евгеньевич Степанов. Редакционный директор и арт-директор — Арина Алексеевна Журавлева. Главный редактор издательства «Сеанс» — Петр Алексеевич Лезников», --— написала Аркус.

Она кратко рассказала о творческом пути каждого из журналистов. Аркус отметила высокий профессионализм Степанова, но уточнила, что он «совсем не может руководить другими людьми, если это требует таких действий, как «контроль», «напоминания», «выговоры» и прочие невыносимые для него действия». По словам экс-главреда, в этом ему будет помогать Журавлева.

Сама Аркус сохранит за собой должность основателя журнала. «Это исторический факт, который невозможно отменить, и мои ученики решили всегда писать это в титрах», — отметила она. Помимо этого, Аркус продолжит заниматься изданием «Чапаев» и сосредоточится на работе над книгами.

«Внимание всем «авторкам»: я больше не занимаю руководящей должности, не сижу на «вершине статусной иерархии». И будучи «руиной руинированного мира», каковой вы тут меня назвали (назвали много кем, но это запомнилось), будучи по статусу никем — заслуживаю себе право писать все, что я думаю про ваши лжедоклады про «Гендер и холокост», про ваши идеи «ангажированной критики» и прочее. Я теперь буду выступать исключительно от имени своего «отжившего» и «руинированного» мира», — уточнила Аркус.

Любовь Аркус объявила о том, что покидает пост главного редактора журнала «Сеанс» (создан ей в 1989 году) и уходит из центра «Антон тут рядом» (создан ей в 2013 году), в конце мая. Как уточнялось в материале Степанова на сайте «Сеанса», причиной могла стать «многодневная кампания диффамации, развернувшаяся в социальных сетях». В частности, журналистка и кинокритик Мария Кувшинова выложила пост, где заявила, что Аркус привлекала на съемки «Дау» детей с аутизмом.