Харви Вайнштейн угрожал разрушить карьеру сотрудника Ghibli за отказ урезать «Принцессу Мононоке»

Бывший сотрудник международного подразделения студии Ghibli Стив Элперт в мемуарах «В одном доме с бесконечным человеком» рассказал о своем опыте работы с Харви Вайнштейном.

В конце 1990-х продюсер планировал выпустить в Америке «Принцессу Мононоке» Хаяо Миядзаки, но его не устраивал хронометраж в 134 минуты. Несмотря на договоренность о том, что картину не будут изменять, он требовал сократить ее до 90 минут.

«Если ты не заставишь его урезать фильм, то больше никогда не будешь работать в этой индустрии! Ты меня понял?! Никогда!» — вспоминает Элперт слова Вайнштейна.

Несмотря на требования и угрозы Вайнштейна, картина вышла в американский прокат без изменений, а Элперт не остался без работы.

Сейчас Харви Вайнштейн отбывает 23-летний срок в тюрьме за изнасилование и сексуальные домогательства. В сексуальном насилии голливудского продюсера обвинили более 100 женщин, включая модель Каю Соколу, которой на тот момент было 16 лет.

Пока продюсера признали виновным в двух случаях насилия: принуждении к оральному сексу ассистентки реалити-шоу «Проект Подиум» Мириам Хейли и изнасиловании актрисы Джессики Манн. Недавно Вайнштейну предъявили новые обвинения, которые могут увеличить его тюремный срок.