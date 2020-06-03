Виртуальный Иван Дорн обретает суперсилы в своем новом клипе «Wasted»

Дорна в motion capture — костюме два дня снимали в Киеве, после чего анимацией удаленно занялась команда, собранная по всему миру, — в Испании, Украине, Канаде, США, России. Идея клипа принадлежит Денису Щукину, он же и занимался съемками. Премьера видео прошла на фестивале Vienna Shorts 2 июня.

«Я поверил в это, только когда зашел в Киеве в кинопавильон, где на меня надели этот черный костюм с шариками, я начал двигаться и понял, что происходит что‑то невероятное. Я чувствую себя каким‑то голливудским актером — то есть моими движениями сможет двигаться кто угодно, даже Шварценеггер или Сталлоне. Просто анимацией, эффектами мы можем смоделировать его с моими движениями! <…> За то время, что мы работали над этим клипом, многие выпустили свои мультипликационные видео — но так качественно еще не делал никто!» — признался сам Иван Дорн.

В октябре прошлого года у Дорна вышел мини-альбом «Три хороших песни», записанный вместе с Романом Бестселлером. Позже музыканты показали клип на песню «Ренессанс» с него. Уже в этом апреле Дорн и американский саунд-продюсер Seven Davis Jr. выпустили 20-минутный лайв, песни с которого войдут в их грядущую коллаборацию.