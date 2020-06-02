Алена Алена посвятила новый клип детям

Украинская рэп-исполнительница Алена Алена выпустила клип на трек «Пам’ятаю». Певица называет эту песню исповедью и посвящает ее детям.

«Я очень люблю детей и искренне волнуюсь об их будущем. Детей, которые вырастут и станут журналистами, и им можно будет облить лицо кислотой и просто стереть с лица Земли, потому что они хотят знать больше. Детей, которые просто играют на свежем воздухе, и в них случайно прилетит пуля. Вражеская или соседская. И сотрет их с лица Земли. Детей, у которых будут друзья, за которых их могут бить на допросах, выбивая несуществующие показания», — цитирует слова Алены Flow.