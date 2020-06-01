«Афиша Daily» начинает прием заявок на участие в саммите для зумеров

Издание «Афиша Daily» объявило опен-колл мероприятия Summit Z8, которое пройдет 22 августа 2020-го в рамках Лета на «Стрелке».

Принять участие приглашаем людей в возрасте от 18 до 25 лет, объединенных пассионарностью и неравнодушием к будущему. «Афиша Daily» дает возможность молодым людям быть услышанными и рассказать, каким будет завтрашний день, выступить 22 августа со своими идеями публично, поучаствовать в панельных дискуссиях, а также стать героями и соавторами онлайн-проектов издания.

Для того чтобы отправить заявку, нужно выбрать одно из восьми направлений программы: «Медиа», «Музыка», «Технологии», «Политика», «Мода», «Культура», «Еда», «Кино», а также кратко изложить основные тезисы выступления и немного рассказать о себе.

По итогам опен-колла «Афиша Daily» отберет ограниченное количество заявок, их авторы станут участниками Summit Z8.

Подать заявку можно до 1 июля 2020 года включительно. По любым вопросам, связанным с саммитом, можно написать на почту summitZ8@afisha.ru.