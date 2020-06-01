Microsoft уволила почти 80 журналистов и заменила их искусственным интеллектом

Из компании Microsoft уволили 77 сотрудников новостной редакции, которая работала над сайтом MSN, сервисом Microsoft News и лентой браузера Edge, — их заменит искусственный интеллект.

Уточняется, что 27 человек работали на британскую редакцию PA Media, об этом пишет The Guardian. Из редакции в США уволили примерно 50 человек, сообщает издание The Verge.

«Я тратил все свое время на чтение [и написание] материалов о том, как автоматизация и искусственный интеллект захватят наши рабочие места, и вот оно: искусственный интеллект захватил мое рабочее место», — рассказал один из сотрудников британской редакции.

В прошлом году стало известно, что треть россиян боится потерять работу из‑за искусственного интеллекта — как оказалось, их страхи вполне обоснованы, так как ранее в Сбербанке после внедрения ИИ сократили 70% менеджеров среднего звена. Тем не менее появление ИИ в нашей повседневной жизни приведет к появлению и новых рабочих мест — о таких возможных профессиях писала «Афиша Daily».