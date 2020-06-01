Бренд Mixit поможет жертвам домашнего насилия связаться с центром «Насилию.нет»

Российский бренд косметики Mixit и некоммерческий проект «Насилию.нет» запустили программу помощи жертвам домашнего насилия, у которых нет возможности обратиться в соответствующие организации. Об этом «Афише Daily» рассказали представители компании.

Жертве необходимо позвонить в Mixit, сделать вид, что она делает заказ, и сказать ключевую фразу: «Положите в мой заказ фиолетовую ленту; я делала заказ и просила вложить в него фиолетовую ленту» . Тогда оператор поймет, что необходимо срочно связаться с центром «Насилию.нет» и сообщить его специалистам о звонке. Ключевая фраза выбрана не случайно — фиолетовая лента считается символом борьбы против домашнего насилия во всем мире.