Бренд Mixit поможет жертвам домашнего насилия связаться с центром «Насилию.нет»

Российский бренд косметики Mixit и некоммерческий проект «Насилию.нет» запустили программу помощи жертвам домашнего насилия, у которых нет возможности обратиться в соответствующие организации. Об этом «Афише Daily» рассказали представители компании.
Жертве необходимо позвонить в Mixit, сделать вид, что она делает заказ, и сказать ключевую фразу: «Положите в мой заказ фиолетовую ленту; я делала заказ и просила вложить в него фиолетовую ленту». Тогда оператор поймет, что необходимо срочно связаться с центром «Насилию.нет» и сообщить его специалистам о звонке. Ключевая фраза выбрана не случайно — фиолетовая лента считается символом борьбы против домашнего насилия во всем мире.
Российская инфраструктура соцзащиты не отвечает потребностям пострадавших от насилия в семье, в обществе нет широкого обсуждения проблемы, что только ухудшает ситуацию, заявила ранее директор направления социально-экономических исследований НАФИ Елена Никишова. По данным аналитического центра, в 2018 году в России от домашнего насилия пострадали 33 235 человек, 71% которых составили женщины. Однако точное число пострадавших трудно посчитать, отмечают эксперты.
Сейчас в России декриминализированы однократные побои в семье, а четверть россиян считают домашнее насилие семейным делом. Работа над законопроектом, который смог бы защитить пострадавших, остановилась из‑за пандемии. В прошлом ноябре «Афиша Daily» знакомилась с последней опубликованной редакцией проекта закона и писала, что с ней не так. Также мы анонимно разговаривали с девушкой, которая все детство сталкивалась с физическим и эмоциональным насилием со стороны матери, и узнали, как такой травматический опыт повлиял на ее жизнь.