Про Пакмана снимут новый мультсериал

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: PAC-MAN Official/YouTube

Bandai Namco выпустила первый тизер короткометражного мультсериала «Pac-Man: Snack Breaks». За анимацию отвечает студия Cartuna, работавшая над небольшими проектами для BTS и «Губки Боба».

Первый эпизод выйдет на ютуб-канале Pac-Man 22 мая. После этого новые серии будут появляться каждый месяц. Проект приурочен к 46-летию франшизы.

По сюжету Пакман покидает родную деревню Pac-Village и переезжает в светящийся неоном мегаполис New Pac-City. Там, согласно синопсису, его ждут «приключения, подпитываемые снеками». В то же время за героем продолжает охотится команда призраков.

Видео: PAC-MAN Official/YouTube

Японская студия Namco выпустила аркадную игру Pac-Man в 1980 году. Геймплей прост — управляя круглым желтым Пакманом в лабиринтах, нужно съесть все точки и избегать встречи с привидениями.

Игра была тепло принята на родине, но особой популярности не сыскала. Всемирную известность она получила благодаря невероятному успеху в США. Pac-Man обзавелась несколькими сиквелами и даже двумя экранными адаптациями — мультсериалами «Pac-Man» начала 1980-х и «Pac-Man and the Ghostly Adventures», выходившим с 2013 по 2015 год.

Расскажите друзьям