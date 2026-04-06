Сбер выступит партнером Недели космоса

Сбер выступит парнером Недели космоса, которая стартует в России 6 апреля. Она приурочена к 65-летию исторического полета Юрия Гагарина, рассказали в пресс-службе банка.
На протяжении недели Сбер будет представлять свои решения, позволяющие популяризировать тему космоса и сделать ее понятнее для широкой аудитории. В частности, банк поучаствует в Российской космическом форему и проведет сессию «ИИ как трамплин в освоении космоса».
«Участие в проведени Недели космоса — еще один логичный шаг в свете той роли, которую Сбер играет в научной сфере. Компания ведет флагманские разработки в ключевых областях современной науки — в сфере искусственного интеллекта, машинного обучения, анализа данных. На основе их идей создаются технологии, которые уже сейчас задействованы в космической сфере», — рассказали в Сбере.
Там добавили, что в ноябре на Международную космическую станцию отправили полностью автономную версию российской нейросети «ГигаЧат». Это стало первым случаем в мировой практике, когда ИИ стали использовать как инструмент ежедневной работы космонавтов.
В рамках Недели космоса клиенты Сбера получат доступ к спецпредложениям: лимитированной линейке товаров от сервиса доставки «Самокат», тематическим плейлистам в «Звуке» с подкастами и аудиокнигам про космос, подборке фильмов от Okko и бесплатному курсу «Космос: инструкция по применению» от онлайн-школы «Фоксфорд», созданному совместно с Роскосмосом.