Apple представила бюджетный iPhone 17e

Новый бюджетный смартфон от известного бренда получил процессор A19 и модем C1X. Объем памяти начинается от 256 гигабайт. Размер: 146,7 × 71,5 × 7,8 мм при весе 167 граммов. Объем оперативной памяти — 8 ГБ. У телефона есть технология MagSafe и поддержка Qi2 с мощностью до 15 Вт. iPhone 17e поддерживает быструю зарядку — до 50% примерно за 30 минут.



Экран — 6,1-дюймовый OLED с разрешением 2532 × 1170 пикселей и частотой 60 Гц. Пиковая яркость — 1200 нит. Экран защищён стеклом Ceramic Shield 2.



