Рик Оуэнс отказался от использования натурального меха в коллекциях
Гран-при Московского еврейского кинофестиваля забрал фильм «Жизнь как сказка» Мэттью Шира
«Пятерочка» составила кулинарную книгу из любимых новогодних рецептов сотрудников
Самое дешевое такси в России оказалось в Ингушетии
Илон Маск стал первым человеком с состоянием 600 млрд долларов
Ассоциация юристов поддержала покупательницу квартиры Долиной
«Он изменил ход моей жизни»: Кэти Бейтс призналась, что «абсолютно опустошена» смертью Роба Райнера
В Великобритании школа раздает бесплатно телевизоры и велосипеды, чтобы улучшить посещаемость
Владимир Путин разрешил Росфинмониторингу получать данные о переводах денег по СБП
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку для презервативов
Леонардо Ди Каприо объяснил, почему он не хочет стать режиссером
Wildberries & Russ приобрела сеть магазинов косметики «Рив Гош»
В Архангельской области добыли алмаз в форме бантика
Адам Скотт появился в тизере-трейлере хоррора «Hokum»
Третьяковская галерея готовит к открытию мастерскую Ильи Кабакова к концу 2026 года
Третьяковская галерея откроет музей Эрика Булатова
Билеты на выставку Шагала в Пушкинском музее распродали вплоть до 11 января
Словарь Merriam-Webster выбрал словом года сленговый термин slop
Сотни такс в костюмах собрались в Лондоне. Срочно посмотрите на них!
ВЦИОМ: 72% россиян считают труд рабочего престижным
Вышел трейлер финальных серий пятого сезона «Очень странных дел»
Сотрудники Лувра начали забастовку из‑за кризиса в музее
Горыня и История: названы самые необычные имена новорожденных в Москве
Туристов, потерявшихся в горах Пермского края, нашли живыми
Мэрайя Кэри выступит на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Италии
В Москве проживают 1200 человек старше 100 лет
Спрос на перелеты в Саудовскую Аравию из России вырос в 2,3 раза
Мужчину, который домогался блогерши в метро, арестовали на 15 суток

Джеймс Кэмерон стал миллиардером

Кадр: AMC Studios

Издание Forbes признало режиссера Джеймса Кэмерона долларовым миллиардером. 

Состояние Кэмерона оценивается в 1,1 млрд долларов. Постановщик начал карьеру в 1980-х с «Терминатора» и «Чужих», с тех пор его проекты суммарно собрали в прокате 9 млрд долларов. 

«Аватар» 2009 года, снятый Кэмероном, стал самым кассовым фильмом всех времен, заработав 2,9 млрд долларов. В список других кинематографистов, достигших статуса миллиардера, входят Джордж Лукас, Стивен Спилберг, Питер Джексон и Тайлер Перри.

Недавно 29-летняя бывшая балерина Луана Лопес Лара стала самой молодой женщиной-миллиардером в мире. Ее чистый капитал составляет 1,3 млрд долларов.

Расскажите друзьям