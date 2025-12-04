РКН ограничил работу сервиса FaceTime

Роскомнадзор ограничил работу сервиса FaceTime. Об этом в ведомстве рассказали «Газете.ру».
«По данным правоохранительных органов, сервис FaceTime используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей, совершения мошеннических и иных преступлений против наших граждан», — говорится в заявлении.
Сообщения о первых сбоях в работе сервиса стали появляться у российских пользователей в начале сентября 2025 года. На тот момент официального подтверждения от РКН не поступало.
Ранее ведомство ограничило доступ к игровому сервису Roblox. Причина — факты массового распространения материалов с пропагандой и «оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера».