HBO выпустит сериал «V — значит Вендетта»

Телеканал HBO запустил в разработку сериал «V — значит Вендетта», вдохновленный одноименным графическим романом 80-х годов. Об этом сообщил Variety.

По инфорации издания, сценарий шоу напишет Пит Джексон. Исполнительными продюсерами станут Джейм Ганн и Питер Сафран из DC Studios, а также Бен Стивенсон и  Лиэнн Кляйн из Wall to Wall Media, входящей в Warner Bros. Television.

Авторы будущего проекта пока не подтвердили информацию о его создании. Когда сериал может выйти на экраны, неясно.

Графический роман «V — значит Вендетта» создали писатель Алан Мур и иллюстратор Дэвид Ллойд. С 1982 года он выходил в британской антологии «Воин», а с 1988 года — в издательстве DC.

Действие комикса разворачивается в антиутопическом будущем в Великобритании,  которой правит фашистская партия. Анархист по прозвищу V пытается свергнуть правительство с помощью молодой женщины Иви Хаммод, которую он спас от тайной полиции.

«V — значит Вендетта» ранее уже получал экранизацию. В 2005 году Джеймс Мактиг снял фильм с Хьюго Уивингом и Натали Портман в главных ролях. Сценарий картины написали сестры Вачовски. Warner Bros. планирует перезапустить фильм в кинопрокате в 2026 году в честь его 20-летия.

