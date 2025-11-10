«V — значит Вендетта» ранее уже получал экранизацию. В 2005 году Джеймс Мактиг снял фильм с Хьюго Уивингом и Натали Портман в главных ролях. Сценарий картины написали сестры Вачовски. Warner Bros. планирует перезапустить фильм в кинопрокате в 2026 году в честь его 20-летия.