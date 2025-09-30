Илон Маск анонсировал свой аналог «Википедии»

Компания xAI, основанная миллиардером Илоном Маском, разработает аналог «Википедии» — «Грокипедию» (англ. Grokipedia). Об этом Илон Маск сообщил в соцсети X.
Таким образом Маск отреагировал на твит Дэвида Сакса, который является спецпредставителем администрации Дональда Трампа по искусственному интеллекту и криптовалютам. «„Википедия“ безнадежно предвзята. Армия левых активистов борется [там] с разумными правками. Проблема усугубляется тем, что „Википедия“ часто появляется первой в результатах поиска Google, теперь она источник для обучения моделей искусственного интеллекта. Это огромная проблема», — сказал Сакс.
Маск в ответ написал, что проект «Грокипедии» — «необходимый шаг на пути к цели xAI — познанию Вселенной». По его словам, она будет намного лучше «Википедии».
Grok — это генеративный чат-бот на базе ИИ, разработанный компанией xAI. Илон Маск запустил Grok в ноябре 2023 года. Чат-бот встроен в соцсеть X — пользователи могут делиться его ответами.