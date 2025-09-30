Илон Маск анонсировал свой аналог «Википедии»

Таким образом Маск отреагировал на твит Дэвида Сакса, который является спецпредставителем администрации Дональда Трампа по искусственному интеллекту и криптовалютам. «„Википедия“ безнадежно предвзята. Армия левых активистов борется [там] с разумными правками. Проблема усугубляется тем, что „Википедия“ часто появляется первой в результатах поиска Google, теперь она источник для обучения моделей искусственного интеллекта. Это огромная проблема», — сказал Сакс.