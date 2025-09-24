Умерла Клаудия Кардинале

ANSA называет ее «последней из великих итальянских звезд золотых лет кино». Клаудия работала вместе с актерами Марчелло Мастрояни, Марлоном Брандо, Аленом Делоном, Брижит Бардо и другими. Снялась во множестве картин, включая «Рокко и его братья» Лукино Висконти, «8 с половиной» Федерико Феллини, «Однажды на Диком Западе» Серджо Леоне и в других.