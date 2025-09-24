В 2026 году выйдет сериал о Лиле Брик
Умерла Клаудия Кардинале

Фото: Edward Berthelot/Getty Images

Итальянская актриса Клаудия Кардинале умерла в возрасте 87 лет, передает ANSA. Ее агент сообщил, что артистка скончалась «в окружении детей» неподалеку от Парижа.

Кардинале (настоящее имя — Клод Жозефин Роз Кардинале) родилась в Тунисе в 1938 году в семье итальянских иммигрантов. В 1958 году она дебютировала в фильме Марио Моничелли «Обычные незнакомцы» в эпизодической роли.

ANSA называет ее «последней из великих итальянских звезд золотых лет кино». Клаудия работала вместе с актерами Марчелло Мастрояни, Марлоном Брандо, Аленом Делоном, Брижит Бардо и другими. Снялась во множестве картин, включая «Рокко и его братья» Лукино Висконти, «8 с половиной» Федерико Феллини, «Однажды на Диком Западе» Серджо Леоне и в других.

С 2000 года Кардинале была послом доброй воли ЮНЕСКО по правам женщин. Ее последней работой стала лента «Римские свидания» Эллы Лемхаген 2015 года.

