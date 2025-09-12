Paramount планирует купить студию Warner Bros.

Paramount Skydance готовит предложение о покупке Warner Bros. Discovery (WBD), что может привести к крупнейшему объединению медиакомпаний США. Об этом сообщает The Guardian.
Сделка объединит под одним брендом такие активы, как киностудия Warner Bros., телеканал CNN, франшиза DC Comics и ряд телеканалов, включая HBO.
По данным The Wall Street Journal, Paramount готовит преимущественно денежное предложение о покупке WBD при поддержке семьи Эллисон. На фоне этих сообщений акции WBD подскочили почти на 34% и закрылись с ростом в 29% в четверг.
С момента получения контроля над Paramount в августе Дэвид Эллисон уже заключил несколько громких сделок. Среди них эксклюзивный контракт на трансляцию UFC в США за 7,7 млрд долларов, соглашение с братьями Даффер и партнерство с Activision для съемок фильма по Call of Duty.
Эксперты считают, что объединение Paramount и WBD может изменить рынок стриминга, сделав его более похожим на традиционное телевидение. Однако критики предупреждают о риске снижения конкуренции и ожидают пристального внимания антимонопольных органов.