Paramount планирует купить студию Warner Bros.

Сериал «Основание» продлили на четвертый сезон
Генри Кэвилл получил травму во время тренировок к фильму «Горец». Теперь картину могут перенести
Киллиан Мерфи опроверг слухи, что он сыграет Волан-де-Морта в телесериале «Гарри Поттер»
Okko выступит сопродюсером «Comedy Club» и эксклюзивно покажет новые выпуски
«Вольга» выпустит в российский прокат два фильма от A24
Марсоход НАСА обнаружил признаки возможной жизни на планете
Сериал «Большая маленькая ложь» официально продлили на третий сезон
В России вернулись в моду тамагочи и другие ретроигрушки
В Администрации президента назвали плюсы от ухода HBO и Netflix
Убийце Леннона Марку Чепмену в 14-й раз отказали в УДО
В Албании появился первый в мире ИИ-министр
Британец подал в суд на экс-работодателя из‑за стола в офисе и получил 21 тыс. фунтов стерлингов
«Возвращение в Сайлент-Хилл» выйдет в российский прокат
У дома в Саратове, где вырос Абрамович, возник алтарь из сушек. Так девушки привлекают богатых мужей
В Новосибирске на учете с алкогольной зависимостью состоит восьмилетний мальчик
Парфюм Элизабет Тейлор из фильма «Запах тайны» 1960 года воссоздадут для выставки в Нью-Йорке
Суд в Красноярске не признал оскорбительным эмодзи с клоуном
Опрос: 76% женщин в России категорически не согласны с фразой «ревнует — значит любит»
Вышел трейлер «Кристи» — байопика о боксерше Кристи Мартин с Сидни Суини в главной роли
Песни морских леопардов оказались столь же сложны и упорядочены, как человеческая музыка
Правительство внедрило ИИ в систему госуправления. Модель ищет взаимосвязи между нацпроектами
В Калининградской области появился пятиметровый маяк из янтаря
В Иркутской области суд заблокировал веб-страницу с инструкциями по выживанию при апокалипсисе
В Архангельск и Южную Корею отправляется больше всего зумеров-путешественников
Оксана Акиньшина и Дмитрий Чеботарев расследуют убийства в трейлере «Отпечатков»
Россияне стали покупать больше зарубежной одежды и обуви
Больше всего зарплаты этим летом выросли у дворников
Пленку с «Братом» Балабанова выставили на «Авито». Владелец нашел ее на «развалинах „Ленфильма“»

Paramount планирует купить студию Warner Bros.

Фото: Brad Weaver/Unsplash

Paramount Skydance готовит предложение о покупке Warner Bros. Discovery (WBD), что может привести к крупнейшему объединению медиакомпаний США. Об этом сообщает The Guardian.

Сделка объединит под одним брендом такие активы, как киностудия Warner Bros., телеканал CNN, франшиза DC Comics и ряд телеканалов, включая HBO.

По данным The Wall Street Journal, Paramount готовит преимущественно денежное предложение о покупке WBD при поддержке семьи Эллисон. На фоне этих сообщений акции WBD подскочили почти на 34% и закрылись с ростом в 29% в четверг.

С момента получения контроля над Paramount в августе Дэвид Эллисон уже заключил несколько громких сделок. Среди них эксклюзивный контракт на трансляцию UFC в США за 7,7 млрд долларов, соглашение с братьями Даффер и партнерство с Activision для съемок фильма по Call of Duty.

Эксперты считают, что объединение Paramount и WBD может изменить рынок стриминга, сделав его более похожим на традиционное телевидение. Однако критики предупреждают о риске снижения конкуренции и ожидают пристального внимания антимонопольных органов.

