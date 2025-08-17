Умер британский актер Теренс Стамп

В возрасте 87 лет умер известный британский актер Теренс Стамп, пишет Deadlinу. Он также был автором нескольких книг.
Теренс снялся в фильмах «Теорема», «Супермен» (1978), «Уолл-стрит», «Англичанин», «Дочь моего босса», «Всегда говори „Да“», «Звездные войны. Эпизод I — Скрытая угроза». Сотрудничал с такими режиссерами, как Уильям Уайлер, Федерико Феллини, Джон Шлезингер, Джордж Лукас, Стивен Содерберг. Кроме того, он озвучивал видеоигры: Halo 3 и The Elder Scrolls IV: Oblivion.
«Он оставил после себя выдающийся результат работы как в качестве актера, так и в качестве писателя, который будет продолжать трогать и вдохновлять людей еще долгие годы», — сказали представители семьи актера.
Теренс родился 22 июля 1938 года в Лондоне и учился в Академии драматического искусства Уэббера Дугласа, прежде чем начал выступать на сцене в таких пьесах, как «Длинный, короткий и высокий», «Альфи!», «Дракула» и «Леди с моря». Лауреат кинофестиваля в Каннах, «Золотого глобуса» и других премий, был номинирован на «Оскар».