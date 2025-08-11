Умер музыкальный критик Дмитрий Ухов

Ухов преподавал в институте Pro Arte. Вот как учебу у него вспоминает музыкальный критик и экс-главред «Афиши» Александр Горбачев**: «Когда‑то очень давно он редактировал мои первые рецензии, написанные в рамках программы „Культурная журналистика“ института Pro Arte; помню, меня восхитило, что его экспертиза распространялась на продукцию лейбла Constellation, например. Вообще, как и все лучшие критики, Ухов покорял в первую очередь своей неистовой любовью к музыке. Этой любви миру будет не хватать». Горбачев назвал Ухова «неутомимым описателем и распространителем музыки, которая умеет быть сложной и удивлять».