Умер музыкальный критик Дмитрий Ухов

В возрасте 79 лет скончался музыкальный журналист, радиоведущий и продюсер Дмитрий Ухов. Об этом ТАСС сообщил его близкий друг и коллега Михаил Митропольский.
Ухов умер после продолжительной болезни. «Этот поразительный человек был обездвижен последние три с половиной года. Он плохо видел, был отрезан от источников информации. Но он все помнил и активно интересовался происходящим в мире музыке», ― отметил Митропольский в фейсбуке*.
Ухов ― специалист в области джаза ― родился в Москве в 1946 году, уже в середине 1960-х стал публиковаться в качестве музыкального критика, а в 1980-м окончил аспирантуру филфака МГУ.
Во время перестройки участвовал в издании нескольких проектов, посвященных альтернативному джазу и современной этнической музыке. В 1990-е продюсировал фестиваль новой музыки «Альтернатива».
Ухов сотрудничал с изданиями «Коммерсант», «Еженедельный журнал», «Музыкальная жизнь», порталом Jazz.ru, вел две программы на радио «Культура» ― «Джазовая филармония» и «Альтернатива».
Ухов преподавал в институте Pro Arte. Вот как учебу у него вспоминает музыкальный критик и экс-главред «Афиши» Александр Горбачев**: «Когда‑то очень давно он редактировал мои первые рецензии, написанные в рамках программы „Культурная журналистика“ института Pro Arte; помню, меня восхитило, что его экспертиза распространялась на продукцию лейбла Constellation, например. Вообще, как и все лучшие критики, Ухов покорял в первую очередь своей неистовой любовью к музыке. Этой любви миру будет не хватать». Горбачев назвал Ухова «неутомимым описателем и распространителем музыки, которая умеет быть сложной и удивлять».
Память музыкального журналиста почтил и главред Jazz.ru Кирилл Мошков: «Дмитрий Петрович был одним из тех, кто сформировал меня как автора. В юности, еще до знакомства с ним, я читал практически все, что он публиковал в тогдашней прессе и на обложках пластинок фирмы „Мелодия“, где он в 80-е был членом худсовета. Читал и мотал на ус».
