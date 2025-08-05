Disco Elysium вышла на Android в вертикальном формате

Культовая игра Disco Elysium вышла на Android. Она доступна для скачивания в Google Play.
Студия ZA/UM выпустила игру в вертикальном формате, чтобы игроки могли проходить её короткими сессиями. Текст, который обычно располагается на панели в правой части экрана, был перемещен в центр, а проверка навыков выглядит так, будто для этого нужно бросить пару кубиков.
В игре также добавили сцены с возможностью 360-градусного обзора и панорамные локации, которые дают геймерам возможность «оказаться в центре расследования».
Disco Elysium считается одной из лучших компьютерных ролевых игр в истории. Она получила BAFTA и несколько лет подряд возглавляла список 100 лучших игр для ПК по версии PC Gamer.