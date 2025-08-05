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Disco Elysium вышла на Android в вертикальном формате

Фото: ZA/UM

Культовая игра Disco Elysium вышла на Android. Она доступна для скачивания в Google Play.

Студия ZA/UM выпустила игру в вертикальном формате, чтобы игроки могли проходить её короткими сессиями. Текст, который обычно располагается на панели в правой части экрана, был перемещен в центр, а проверка навыков выглядит так, будто для этого нужно бросить пару кубиков.

В игре также добавили сцены с возможностью 360-градусного обзора и панорамные локации, которые дают геймерам возможность «оказаться в центре расследования».

Disco Elysium считается одной из лучших компьютерных ролевых игр в истории. Она получила BAFTA и несколько лет подряд возглавляла список 100 лучших игр для ПК по версии PC Gamer.

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