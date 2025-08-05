Disco Elysium вышла на Android в вертикальном формате

Студия ZA/UM выпустила игру в вертикальном формате, чтобы игроки могли проходить её короткими сессиями. Текст, который обычно располагается на панели в правой части экрана, был перемещен в центр, а проверка навыков выглядит так, будто для этого нужно бросить пару кубиков.